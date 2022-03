Per la formazione femminile della Rotellistica Scandianese si avvicina molto in fretta il 20 Marzo, momento della verità che la vedrà contrapposta all’Agrate Brianza in una sorta di gara di andata- spareggio per l’accesso alle finali.

Nel frattempo non mancano gli appuntamenti per allenarsi e fare esperienza come, ad esempio, mercoledì scorso che ha visto le ragazze impegnarsi e vincere con il risultato di 2 a 1 in una gara valevole per il Campionato under 17 contro la seconda formazione di Correggio.

Davanti invece, la partita di serie B in programma Sabato 12 Marzo, alle ore 17,00, presso l’Arcostruttura di Scandiano, contro il Pesaro dove, a rotazione, le ragazze vengono convocate.

Nel girone B della serie B siamo arrivati alla sesta giornata di campionato (Prima di ritorno) e se in Coppa Italia la formazione era sempre composta da almeno otto atlete ora, la prevalenza è di atleti Maschi.

Agli “storici” Castaldi e Giardina presenti fin dalla Coppa Italia si sono uniti cinque atleti provenienti da Suzzara per dar man forte in Campionato.

All’andata, a Pesaro, la formazione del Presidente Ganassi aveva dominato per buona parte di gara per poi cedere solo nel finale a causa di una condizione fisica precaria, che sta tuttora condizionando le prestazioni.

Non va dimenticato che questo è un progetto ideato a stagione in corso e iniziato ai primi di gennaio con l’ulteriore attenuante che, appena partiti, ci si è dovuti forzatamente fermare a causa del Covid.

In ogni caso rimane tanta voglia di far bene e la soddisfazione di aver messo in piedi una bella realtà, futuribile e utile alle ragazze per crescere ed alzare i ritmi.

Il Pesaro, che possiamo definire dei Fratelli Barberi (Edgar e Toni) è una squadra solida ed esperta che annovera tra le propria fila anche il Modenese Carnevali e il Mirandolese Campana.

Fino ad ora ha conquistato 3 vittorie e perso solo con Scandiano e Modena risultati che gli valgono ad oggi il terzo posto in classifica.

Questa la probabile formazione di serie B:

Gianmarco Esposito, Greta Ganassi fra i pali, Francesco Castaldi (Cap.), Michael Giardina (Vice Cap.), Aldo Morino, Christian Pozzi, Nicolò Soldano, Nicolò Morino, Alice Montoni, Sophia Ferrarini gli esterni

All. Massimo Barbieri.