Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 marzo, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Padova sud o di Monselice.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 marzo, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna;

-nelle due notti consecutive di martedì 15 e mercoledì 16 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

Inoltre, nelle notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 marzo, con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona/Pescara.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 marzo, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena, di competenza Autostrada del Brennero.