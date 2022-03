Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Reggio ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliati, emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un soggetto italiano, classe 1958, gravemente indiziato di traffico di sostanza stupefacente tipo cocaina.

Le indagini, in particolare, hanno preso avvio il 3 gennaio scorso quando gli investigatori della Squadra Mobile, seguendo delle segnalazioni relative ad un traffico di cocaina in area periferica della città in direzione Sant’Ilario, procedevano a perquisizione domiciliare di iniziativa di un soggetto, già gravato da precedenti specifici e tratto in arresto in esecuzione di altra misura cautelare emessa, sempre, per traffico di droga nell’ottobre 2019 unitamente ad altri tre soggetti. L’attività di perquisizione consentiva di rinvenire 9 involucri di stupefacente tipo cocaina oltre a materia di confezionamento vario.

La successiva analisi dei tabulati telefonici generati dall’utenza nella disponibilità del perquisito, consentiva di rintracciare alcuni acquirenti, e quindi rilevare il volume di traffico di sostanza stupefacente gestito dall’indagato da oltre un anno. Sulla scorta dei gravi indizi raccolti il GIP disponeva la misura degli arresti domiciliati eseguita dagli uomini della Squadra Mobile.