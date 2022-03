L’associazione culturale Quelli del 29, inaugura la seconda parte della stagione teatrale con lo spettacolo “Imparare ad amarsi”, a Rio Saliceto sabato 12 marzo, ore 21.00 con Pino Insegno, Alessia Navarro – Regia: Siddhartha Prestinari.

IMPARARE AD AMARSI è una storia d’amore come tante. Un matrimonio, poi un divorzio, poi un rincorrersi di dubbi, mancanze, rancori. Poi la vita che riprende colore con nuovi amori, nuove promesse e rinnovati “per sempre”. Poi, forse, un riavvicinamento, perché come dicono i saggi, talvolta bisogna perdersi per ritrovarsi.

La forza di questo testo, che ha registrato per anni il tutto esaurito in Francia ed ha ottenuto grande successo anche in Italia, è l’originalità della struttura, sembra ispirato a LE SEDIE di Ionesco, in cui gli attori interagiscono con decine di altri personaggi invisibili ma reali, creando sublimi siparietti.

I dialoghi ficcanti, divertenti, intrisi di grande ironia, danno un ritmo musicale al racconto e ci si ritrova a ridere dell’amore, a ridere di noi stessi, ma soprattut- to ci si ritrova con la voglia di innamorarsi ancora, perché l’amore… non c’è storia, ti acchiappa, ti stordisce e vince sempre.

Teatro comunale Rio Saliceto 0522 649465 – 3663206544

Giovedì 10 e Venerdì 11 marzo: ore 18.00 – 20.00

Sabato 12 marzo: 10.30 – 13.00/18.00 – 21.00

www.vivaticket.it

www.quellidel29.com – quellidel29@gmail.com