Questa mattina il Sindaco Carlo Gubellini ha voluto confermare al Prefetto Attilio Visconti la disponibilità del Comune di Castenaso ad aprire le porte del territorio ai profughi ucraini, nel solco di quanto deciso dalla Cabina di regia regionale per l’accoglienza.

L’Hotel Living Place di Villanova fungerà da centro di accoglienza temporanea finalizzato alla collocazione sui diversi Comuni e capace di ospitare fino a 150 persone.

La struttura ospita già quaranta donne e bambini in forza dell’intesa iniziale con l’Amministrazione comunale e grazie alla disponibilità dell’Hotel.

Il Sindaco Carlo Gubellini: «Di fronte a questa tragedia umanitaria non possiamo avere dubbi nel dare una risposta concreta a chi chiede aiuto. Dobbiamo garantire accoglienza a chi è nella disperazione per aver dovuto abbandonare tutto e sappiamo di avere al nostro fianco Prefettura, Regione, Città metropolitana e Protezione Civile. La nostra Comunità è straordinaria e farà tutto il possibile per poter dare un aiuto concreto».