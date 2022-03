Una riunione del Patto per la Scuola, coordinata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi, in cui fare il punto della situazione in tema “iscrizioni” e dei progetti attuali, oltre a mettere a disposizione gli uffici per l’inserimento nella scuola, quindi nel tessuto sociale, dei bambini che arriveranno in fuga dall’Ucraina.

Le iscrizioni nelle scuole cittadine per l’anno scolastico 2022/23 restano sostanzialmente stabili sui numeri attuali e gli uffici, in collaborazione con Sgp, stanno portando avanti importanti progetti, come quello sul verde che prevede, dopo le necessarie potature già in corso d’esecuzione, nuovi arredi e aule diffuse in diverse aree scolastiche.

“Nella riunione – sottolinea l’Assessore Alessandra Borghi – contando sulla presenza del referente, si è provveduto ad un’informativa di tutte le azioni intraprese per i prossimi anni in merito al rifacimento totale , tramite bandi PNRR, di alcuni edifici scolastici ,oltre ad una valutazione di vari interventi di manutenzione necessaria per le strutture esistenti” .

Tema caldo affrontato è stato quello relativo all’Emergenza Ucraina e all’inserimento nel mondo della scuola dei bambini profughi.

“Le procedure – chiarisce l’Assessore – saranno di competenza dei servizi sociali ma per un ulteriore aiuto di chi fosse al corrente di arrivi di bambini ucraini, l’assessorato mette a disposizione la mail pubblicaistruzione@comune.sassuolo.mo.it, sia per raccogliere le eventuali richieste sia per le indicazioni necessarie: in primis segnalare il loro arrivo alla Prefettura per il rilascio dei documenti necessari e nel contempo all’Ausl per il controllo di tamponi e vaccini. Ci auguriamo, poi, di trovare la disponibilità di persone già presenti nel territorio che possano aiutare per una mediazione linguistica necessaria per l’inserimento degli studenti nelle scuole”.