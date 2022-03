Sereno ovunque per l’intera giornata. Temperature minime in lieve locale diminuzione con valori attorno allo zero nei centri urbani, fino a 3 gradi sui settori costieri del riminese. Valori sino a 4 gradi sotto lo zero si potranno invece registrare nelle aree extraurbane della pianura. Massime in lieve aumento, comprese tra 9 e 12 gradi. Venti deboli nord occidentali. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)