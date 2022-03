Il cantiere di riqualificazione complessiva del centro storico di Soliera approda alla fase finale dei lavori che nelle prossime settimane interesseranno la rotatoria di via Grandi. Per questo, a partire dalle ore 9 di domani mercoledì 9 marzo la viabilità subirà alcune modifiche temporanee. Lungo via Grandi, nel tratto compreso tra le vie Palazzina e Carducci, la circolazione avverrà a senso unico con direzione Carpi lungo il percorso tracciato nel cantiere.

Le variazioni riguardano la viabilità in direzione Modena. I veicoli circolanti in via Grandi saranno obbligati a svoltare a sinistra in via Carducci, mentre via Matteotti sarà chiusa all’altezza di via Grandi, quindi si potrà svoltare a destra solo su via Mazzini.

La fermata delle corriere extraurbane in direzione Modena viene trasferita da via Grandi a via Roma 62 (di fronte alla Credem). Viene di conseguenza posto il divieto di sosta permanente in via Roma nei tre stalli di sosta.

Secondo il timing comunicato dalla ditta esecutrice dei lavori, la Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., la fine lavori per questo segmento è prevista per il 22 maggio prossimo.