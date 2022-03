Sarà inaugurata giovedì 10 marzo alle ore 11 la panchina rossa a Camugnano alla presenza delle autorità politiche, civili, militari e religiose locali.

L’iniziativa fa parte delle manifestazioni che si sono svolte nell’area metropolitana di Bologna in occasione della Giornata internazionale della donna, la “panchina rossa”, infatti, è il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

La panchina è stata collocata presso il Belvedere parco giochi “don Antonio”, luogo dove avverrà l’inaugurazione alla quale è invitata tutta la popolazione a partecipare nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19 in vigore.

“Questa inaugurazione è importante per il comune di Camugnano in quanto non è appena l’installazione di un simbolo, ma un gesto concreto di lotta sulla violenza delle donne e di genere. Un tema che coinvolge la comunità tanto che è stato pensato un percorso di conoscenza e formazione che inizia dalle Scuole primarie e secondarie del comune” ha dichiarato il sindaco di Camugnano, Marco Masinara.