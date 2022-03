La nuova frontiera dell’innovazione industriale non può prescindere dalla digitalizzazione di processi produttivi e amministrativi, sempre più fondamentali per aumentare qualità e competitività. Da qualche tempo a questa parte, nell’ambiente imprenditoriale si parla di industria 4.0 e di tecnologie abilitanti, ma ai più questi termini possono risultare sconosciuti ed oscuri. Per questo, Lapam in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Modena e l’ente formativo FORMart propone un ciclo di incontri intitolato “Crescere in digitale” che inizierà martedì 8 marzo alle 17, sia in presenza presso la sede centrale Lapam di Modena che online.

Questo corso di formazione si pone quindi come tramite tra gli esperti di digitalizzazione e le imprese, al fine di aiutare imprenditori e amministratori a migliorare sempre di più i propri processi produttivi, logistici e di approvvigionamento in una nuova ottica di una progressiva transizione verso l’industria 4.0. L’elemento chiave per questa evoluzione sono le cosiddette tecnologie abilitanti, ovvero strumenti, dispositive e risorse interconnesse tra loro e con la rete internet che, grazie a questa interazione, permettono un netto miglioramento dei vari processi dell’impresa creando al contempo il valore aggiunto necessario per generare un vantaggio competitivo. Gli incontri si focalizzeranno sulla comprensione del contesto produttivo di ciascuna impresa, di come cogliere le potenzialità di questi innovativi strumenti e come fare per sfruttare le agevolazioni pubbliche a sostegno della transizione 4.0. Al termine dei seminari i partecipanti avranno diritto ad una consulenza gratuita in azienda da parte di Lapam e dell’Ordine degli Ingegneri. Il primo evento sarà tenuto da Mario Ascari, membro dell’Ordine esperto in materia.

Il ciclo di seminari avrà cadenza quindicinale ed è possibile scegliere, al momento dell’iscrizione, se partecipare in presenza presso la sede principale Lapam di Modena (via Emilia Ovest 775) oppure online in modalità webinar. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni www.lapam.eu