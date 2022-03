Quando sei un’azienda nuova di zecca, specialmente quando sei un’impresa di piccole dimensioni, devi essere in grado di commercializzare il tuo marchio.

Questa azione richiede investimenti, ma devi saper creare il giusto equilibrio per ottenere risultati senza spendere soldi oltre la tua possibilità! La mancanza di un sostanzioso budget non significa che non avrai la possibilità di far conoscere la tua attività, ma che per farlo devi essere creativo e originale.

Piccolo budget, tante soluzioni

Fare marketing per la tua azienda con un budget limitato vuol dire essere intelligenti e mirati sui risultati, usando le finanze che hai a disposizione.

Guerrilla Marketing: idee che colpiscono

Conosci le potenzialità del “Guerriglia Marketing”? Questa tecnica cerca di sfruttare la creatività, l’immaginazione e l’originalità invece che un budget elevato. Le piccole imprese con un budget limitato spesso utilizzano il Guerrilla marketing per competere sul mercato e farsi notare.

Non mancano le idee creative.

Vuoi qualche esempio pratico? Eccoli!

Se hai una casa di proprietà posizionata in un luogo di passaggio e visibile, paga qualcuno per creare opere d’arte accattivanti con il gesso su una delle pareti. Se vendi un prodotto il cui utilizzo è in giro o sulla strada, impiega venditori sotto copertura per promuovere il tuo prodotto direttamente ai potenziali clienti. Ad esempio, la Sony ha assunto agenti per chiedere a estranei di fotografarli e poi ha parlato della loro fotocamera. Puoi anche organizzare un flash mob: non passerà inosservato.

La potenza del social media

Secondo alcune ricerche, due terzi degli adulti italiani usano i social media oggi giorno. Si tratta di un aumento di quasi dieci volte nell’ultimo decennio. I canali di social media popolari sono oggi numerosi. Per fare alcuni nomi: Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Tik Tok e YouTube.

Ognuna di queste piattaforme di social media è unica e richiede modalità di coinvolgimento uniche. Il suggerimento è di non partire a usarle tutte insieme ma capire le potenzialità di ognuna e puntare a quelle che ti possono concretamente aumentare la visibilità.

L’importanza dei contenuti

I potenziali clienti amano i contenuti ben fatti, e li ama molto anche Google. Puoi usare dei template gratis.

Esistono molti modi per condividere informazioni:

Bloggare

Creare video

Ospitare podcast

Progettare grafiche

Inviare articoli a siti di autorità online.

Non solo guadagni autorità come esperto, ma ottieni anche traffico gratuito. Puoi anche offrirti di essere un blogger ospite per un altro sito Web complementare o essere intervistato su un podcast. Non devi sempre produrre il contenuto da solo. Puoi assumere scrittori, grafici e assistenti personali freelance attraverso siti Web appositi. Se esaurisci le idee, puoi riutilizzare i vecchi contenuti e dargli una nuova svolta.

Idee che attirano interesse: dai gadget alle collaborazioni

Gli omaggi sono un ottimo aggancio per attirare l’interesse delle persone su ciò che vendi, quindi assicurati di avere alcuni concorsi in corso sui social media, sul tuo sito Web e attraverso la tua pubblicità. Non devono essere omaggi costosi, ma dovrebbero essere brandizzati con il nome della tua attività e puoi quindi promuovere questi omaggi online.

Quando sei una piccola impresa con un budget di marketing limitato, ha senso collaborare con altre attività complementari. Questi possono includere produttori, fornitori e aziende di settori limitrofi con cui supportarvi vicendevolmente. Aumenta la credibilità quando un’altra azienda ti consiglia. Il passaparola e la referenza sono ancora tutt’oggi una grande strategia di successo! Prova solo a pensare quando ti dirigi verso un servizio o prodotto: quanto influisce il fatto che ti sia stato suggerito o che il suo rating fosse alto? Notevolmente!

Collaborare con altre aziende può essere fatto in diverse maniere. Ecco qualche idea da cui prendere spunto:

Per il direct mail marketing, offriti di condividere i costi di spedizione e includi il tuo volantino con la spedizione delle altre attività.

Se l’altra attività ha uno spazio di vendita fisico, chiedi di mettere i tuoi biglietti da visita nell’area di attesa dei clienti.

Come collaborare con i media con un budget limitato

Collabora con i media. Se vuoi che la tua attività abbia visibilità senza dover spendere un capitale, allora è necessario che tu coinvolga i media e lo faccia attivamente. Vuoi attirare l’attenzione dei media con una trovata pubblicitaria, ma potresti anche alzare il telefono per i giornali, le radio e il web per avere una visibilità e una risonanza maggiore. Se vuoi renderlo audace, contatta tu stesso i media e candidati a un concorso locale in premi aziendali.

Cerca il più possibile opportunità per farti vedere e far parlare della tua azienda. Il marketing della tua attività può essere altrettanto efficace con un budget limitato come lo sarebbe con cifre più ingenti. Le parole d’ordine sono pro attività, creatività e intraprendenza. Se tu non hai iniziative difficilmente la tua visibilità s’impennerà, devi quindi crearti le occasioni.