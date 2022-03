In mattinata prevalenza di sereno con residua nuvolosità sul settore orientale della regione e sui rilievi romagnoli dove non si escludono deboli o debolissime precipitazioni residue, nevose a quote superiori i 300 m. Generali rasserenamenti dal pomeriggio Temperature minime stazionarie o in lieve calo fra zero e -3 gradi nella pianura emiliana con gelate notturne nelle aree extraurbane; 2/3 gradi invece sul settore costiero. Massime stazionarie comprese tra 7 e 10 gradi. Venti sul mare, costa e rilievi, moderati da nord-est con rinforzi e raffiche; deboli settentrionali altrove. Attenuazione dal pomeriggio. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)