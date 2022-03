Il Giacobazzi Modena sfiora l’impresa con la Rugby Roma. Allo stadio “Zanetti” di Collegarola modenesi e capitolini si dividono la posta in palio, ma il 13-13 sta stretto alla formazione di coach Rovina, che con la prestazione della ripresa avrebbe meritato la vittoria.

Una partita importante che Modena affronta senza diversi giocatori importanti, l’unica buona notizia è il recupero di Enrico Michelini, che parte dalla panchina. Partenza timida per i biancoverdeblù, che lasciano l’iniziativa a una Roma più sciolta nelle prime fasi di gara. La prima occasione per sbloccare l’incontro arriva però sul piede di Trotta, che al 10’ per poco non trova i pali su calcio di punizione. Cinque minuti dopo non sbaglia invece l’estremo romano Valsecchi, che porta avanti i suoi dalla piazzola. Nella prima frazione è Roma a farsi preferire: i chili in più in mischia si fanno sentire e in generale nelle fasi di conquista sono gli ospiti ad avere la meglio, lasciando al Modena pochissime occasioni per fare male. La naturale conseguenza è la meta ospite al 20’ segnata da Pastore, che chiude un’azione alla mano e porta Roma in doppia cifra. Dopo una prima mezz’ora quasi a senso unico, nel finale di primo tempo arrivano i primi segnali di un’inversione di rotta. Il giallo a Bernasconi, i primi tre punti realizzati su piazzato da Trotta e una maul non concretizzata allo scadere sono tre indizi che fanno la prova che il Giacobazzi è ancora in partita.

E il Giacobazzi rimane in partita anche quando il solito destro di Valsecchi porta altri punti ai suoi dopo meno di due minuti dall’inizio del secondo tempo. Roma è avanti 13-3, ma nella ripresa è entrato in campo un altro Modena, più brillante e convinto a dispetto del risultato parziale. Il gioco si sposta nella metà campo ospite, la mischia modenese non soffre più e gli ospiti perdono fiducia e disciplina. A 30 dalla fine Rovina si gioca la carta Michelini, a cui affida la regia, spostando Petti estremo e Rossetto all’ala. L’episodio che cambia il match arriva cinque al 53’: l’attacco in maul del Giacobazzi non ha esiti, ma Modena resta in pressione e da un nuovo raggruppamento centrale esce Maiga che deposita l’ovale in meta. Trotta non sbaglia la trasformazione e il Giacobazzi si porta a -3.

Roma non esce più dalla sua metà campo, Maiga ruba due palloni da touche avversaria e certifica che l’inerzia della gara è davvero cambiata. Modena domina, ma senza pungere, e a dieci dalla fine deve fare a meno di Trotta, dolorante a un ginocchio e rimpiazzato da Kubler. La pressione dei biancoverdeblù prosegue e a due dalla fine la scelta è di andare ai pali, invece che in touche in zona di attacco, per lasciarsi poi un’ultima possibilità alla ripresa del gioco. Michelini non sbaglia dalla piazzola e Modena completa la rimonta: 13-13. È l’ultimo squillo di una partita che il Giacobazzi ha interpretato con coraggio e intelligenza con la seconda forza della classifica, un pari che porta a 6 gare la striscia di risultati utili consecutivi e che porta Modena per la prima volta in stagione nella parte sinistra della classifica.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Rugby Roma 13-13

Marcature: 14’ cp Valsecchi, 20’ meta Pastore tr Valsecchi, 33’ cp Trotta; 41’ cp Valsecchi, 53’ meta Maiga tr Trotta, 79’ cp Michelini.

Giacobazzi Modena: Rossetto; Guidetti (49’ Michelini), Orlandi, Trotta (66’ Kubler), Pianigiani; Petti, Caiti; Venturelli M., Venturelli L., Flores (76’ Rodriguez), Maiga, D’Elia (53’ Cojocari); Ori, Rizzi (73’ Secchi), Morelli. Non entrati: Flammia, Picheo. All. Rovina.

Rugby Roma: Valsecchi; Pastore, Carruolo, Zorobbio Fabiani; D’Angeli, Casagrande; De Biaggio, Cioni, Romagnoli; Bernasconi, Fatucci; Lo Guizzo, Perissa, Ralaimaroavomanana. A disposizione: Mernone, Leo, Coromaldi, Zanchi, Fratini, Vivaldi, Tarantino. All. Montella.

Arbitro: Mirco Sergi (Bologna).

Note: Ammoniti: 32’ Bernasconi (Roma). Risultato primo tempo: 0-0. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 2, Rugby Roma 2.

Serie B (girone 2), risultati 12° turno: Giacobazzi Modena-Rugby Roma 13-13 (2-2), Imola-Florentia 0-69 (0-5), Cus Siena-Rugby Parma 6-21 (0-4), Jesi-Livorno 0-38 (0-5). Riposano: Highlanders Formigine, Lions Amaranto.

Classifica: Rugby Parma 41, Rugby Roma 32, Florentia 30, Livorno 27, Giacobazzi Modena 23, Lions Amaranto 22, Cus Siena 15, Jesi 6, Highlanders Formigine 5, Imola -1.

Prossima giornata, recupero 9° turno (13/3/2022): Rugby Roma-Florentia, Lions Amaranto-Highlanders Formigine, Giacobazzi Modena-Livorno, Cus Siena-Jesi. Riposano: Rugby Parma, Imola.