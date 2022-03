ROMA (ITALPRESS) – Dall’inizio del conflitto sono entrati in Italia 11.323 cittadini ucraini, soprattutto dal confine italo-sloveno. Lo rende noto il Viminale, sottolineando in una nota che sono 5.620 donne, 1.198 uomini e 4.505 minori. In 24 ore i nuovi ingressi sono stati 2.265.

Le principali destinazioni sono Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia.

(ITALPRESS).