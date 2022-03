LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Va a Jorge Martin la prima pole position della stagione di MotoGP. Nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar è la Ducati dello spagnolo la più veloce in pista con il tempo di 1’53″011. Staccato di un decimo e mezzo Enea Bastianini, in sella alla Desmosedici del team Gresini, completa la prima fila la Honda di Marc Marquez. Quarta piazza per Jack Miller davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia) e al fratello Pol (Honda), scatterà nono invece Pecco Bagnaia. In difficoltà le Yamaha con il campione del mondo in carica Fabio Quartararo solamente undicesimo, seguito da Franco Morbidelli.

“Un’altra pole, molto contento – le parole di Martin – Siamo veloci, almeno su un giro. Non sono fiducioso al massimo, per questo sono un pò pensieroso. Dobbiamo fare uno step per domani, per il podio siamo dei candidati ma io punto più in alto. Sono contento per il team che ha lavorato benissimo in off season”. “Sembra che abbiamo messo a posto anche la qualifica – commenta invece Bastianini – Sul ritmo siamo veloci, ci mancava questo giro da tempo. Peccato perchè nell’ultimo settore abbiamo sbagliato la penultima curva ma andiamo step by step, sono contentissimo per la squadra e credo che Fausto sarebbe felicissimo”.

(ITALPRESS).