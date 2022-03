A seguito di una riunione indetta dalla Prefettura di Modena, insieme all’Ausl provinciale, per ciascun distretto sanitario sono stati individuati determinati punti di accesso dove i cittadini ucraini potranno recarsi per ottenere sia il codice STP (Straniero temporaneamente presente) che garantisce la temporanea presa in carico della persona su tutto il territorio nazionale, sia l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (con assegnazione di un medico) in caso si tratti di minore. La presa in carico comprenderà le cure per eventuali patologie.

Per quel che riguarda l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano e Prignano), è stata scelta la Casa della Salute di Sassuolo (via Fratelli Cairoli, 19), aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e contattabile o attraverso il numero 0536/863721 durante la medesima fascia oraria o la mail distretto4@ausl.mo.it. Presso questi punti di accesso saranno eseguiti tamponi antigienici o molecolari al fine di individuare eventuali casi di positività al Covid-19. E sarà verificato lo stato vaccinale: nel caso mancata inoculazione, sarò proposto di effettuare la vaccinazione al fine di ottenere anche il green pass.

Il secondo adempimento che si richiede ai cittadini riguarda la compilazione e la consegna alla Questura di Sassuolo o, per la sola città di Formigine , alla Questura di Modena di uno specifico modulo (reperibile sui siti dei Comuni o presso la stessa Questura) entro 8 giorni, al fine di segnalare la presenza sul territorio.

Gli orari del Commissariato di Sassuolo sono: dal lunedì al venerdì, ore 8.30-11.30; il martedì anche nel pomeriggio, 15.00-17.00. Mentre gli orari della Questura di Modena sono: dal lunedì al sabato, 8.00-13.00; martedì e giovedì anche 14.30-17.30.

In merito alle donazioni, si è convenuto convogliarle tutte in un unico conto corrente predisposto dalla Regione. Chiunque potrà effettuare un bonifico indicando come causale “EMERGENZA UCRAINA” al seguente codice Iban: IT69G0200802435000104428964 intestato ad “Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna”; codice Bic Swift per l’estero: UNCRITM1BA2. In ultimo, presso determinate farmacie è possibile acquistare farmaci che verranno poi recapitati dalla Croce Rossa dove necessario.