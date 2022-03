Credeva di aver trovato un modo semplice per ottenere gratuitamente la fornitura del gas per la propria abitazione. Il fatto però non è sfuggito ai Carabinieri della Stazione di Cavriago che, allertati dal personale della società che ne cura la distribuzione, ieri sono intervenuti in un’abitazione dove hanno accertato come la persona che lo occupa, utilizzando un tubo flessibile, aveva bypassato il contatore del gas eludendo così ogni forma di addebito dei consumi.

Una volta verificati i fatti, ai tecnici della società del gas è spettato il compito di ripristinare dell’impianto, mentre i Carabinieri di Cavriago hanno provveduto a segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica affinché possa proseguire con i consueti approfondimenti investigativi.