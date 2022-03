Due persone della provincia di Roma sono state denunciate dai Carabinieri di San Polo d’Enza per il reato di truffa e riciclaggio. I due, identificati attraverso i tracciamenti delle loro carte di credito, dopo aver contattato la vittima fingendosi interessati all’acquisto di alcuni ricambi per moto che questo aveva messo in vendita su un noto sito di compravendita online, lo hanno raggirato a tal punto da indurlo ad effettuare ben sette bonifici in loro favore da uno sportello ATM, per l’importo complessivo di oltre 1.700 euro, rendendosi poi irreperibili. Denaro poi in parte trasferito su un’altra carta di credito nel tentativo di celarne la provenienza.

La vittima una volta essersi reso conto della truffa si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di San Polo d’Enza che, ricevuta la denuncia, hanno avviato una serie di accertamenti riuscendo a risalire all’identità di coloro che avevano messo in atto il raggiro. Ieri, quindi, a carico dei due è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia che ora avvierà un procedimento penale al fine di porre in condizione il Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità degli indagati.