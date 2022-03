Cielo in prevalenza sereno con annuvolamenti tra settore appenninico e Romagna. Scarsa possibilità di isolate precipitazioni sul riminese nel corso della mattinata con quota neve attorno a 500 metri. Temperature minime in flessione comprese tra -2 gradi delle pianure Emiliane con gelate notturne e mattutine e 3 gradi della costa. Massime in diminuzione comprese tra 7 e 9 gradi. Venti deboli-moderati prevalenti da nord-est con rinforzi su mare, costa e rilievi centro-orientali. Mare molto mosso.

(Arpae)