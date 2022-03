Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio condotta dalla Questura di Reggio Emilia e della Squadra Volanti. Nella giornata di mercoledì 2 marzo una pattuglia della Squadra Volante, su segnalazione della Sala Operativa, è intervenuta in piazzale Marconi per una segnalazione di furto in atto presso il negozio E-Media.

Dalla visione delle telecamere di sorveglianza dell’area, si notava un soggetto che con fare furtivo si allontanava dall’esercizio commerciale. Raggiunto, il presunto autore del fatto è stato bloccato a pochi metri di distanza. L’uomo, in evidente stato di alterazione, veniva identificato sul posto. Sempre sul posto si procedeva a verificare eventuale presenza di merce non pagata proveniente dal negozio. La perquisizione dava esito positivo. Il presunto autore veniva quindi accompagnato presso la locale Questura per gli accertamenti di rito e tratto in arresto per furto aggravato presso attività commerciale.

A seguito di udienza di convalida che si è celebrata nella giornata di ieri, l’arresto è stato convalidato. In capo al predetto è stato inoltre disposto il divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia.