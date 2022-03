“Due anni di Covid-19 in Italia: bilanci e prospettive”, sarà questo il tema intorno a cui verterà la Lectio Magistralis che il Prof. Silvio Brusaferro, Ordinario di Igiene e Medicina preventiva all’Università di Udine e tra le massime autorità sanitarie in Italia, in quanto a capo dell’Istituto Superiore di Sanità, terrà nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia Unimore il prossimo lunedì 7 marzo 2022, dalle ore 11.30.

Un modo per ripercorrere due anni estremamente complessi con le lenti di chi l’emergenza l’ha vissuta sin dai primi giorni da un “osservatorio privilegiato”.

La pandemia da Covid-19 ha visto impegnato in prima linea tutto il sistema sanitario nazionale, regionale e locale: docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e specializzandi di Unimore hanno generosamente affiancato lo sforzo collettivo e corale del sistema sanitario, adoperandosi al meglio delle proprie capacità e competenze nelle attività di assistenza, prevenzione e ricerca.

In quest’ottica, la Lectio Magistralis del Prof. Brusaferro rappresenta un importante passo all’interno di un solco già tracciato dall’Ateneo nel delicato periodo pandemico: un quadro d’insieme delle ricerche e attività nonché dei tantissimi progetti maturati e sviluppati in tutti gli ambiti disciplinari, infatti, emerge dalla specifica sezione del sito di Ateneo dedicata al Covid-19 che in tutti questi mesi è stata costantemente aggiornata: https://www.unimore.it/covid19/.

Dopo i saluti introduttivi del Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro, del Prof. Giorgio De Santis, Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia Unimore e del Prof. Michele Zoli, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, toccherà al Prof. Marco Vinceti, Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica e responsabile scientifico del convegno, introdurre la lezione che il Prof. Silvio Brusaferro terrà di fronte ad una platea di oltre duecento persone, tra studentesse e studenti, docenti, medici e addetti ai lavori.

“Il momento che stiamo vivendo – commenta il Prof. Marco Vinceti – ci permette di iniziare ad effettuare un bilancio di questo difficilissimo biennio per la sanità pubblica, l’assistenza ospedaliera e l’intera società. Il Prof. Silvio Brusaferro, grazie alla delicata responsabilità avuta in questo biennio nella gestione nazionale dell’emergenza COVID-9, è certamente persona ideale per aiutarci a ‘leggere’ a posteriori l’andamento della pandemia, le difficoltà sperimentate dal sistema sanitario al di là della dedizione dei suoi professionisti, e le misure da adottare per prevenire nuove epidemie. La generosa disponibilità del Prof. Brusaferro a presentare in UNIMORE un’analisi della pandemia nel nostro Paese si inquadra nel contesto di un’intensa collaborazione scientifica avviata tra l’Ateneo e l’Istituto Superiore di Sanità su tematiche quali lo stesso COVID-19”.

La lezione potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi all’indirizzo https://tv.unimore.it/