I locali della Biblioteca comunale Edmondo Berselli resteranno chiusi al pubblico da giovedì 10 a lunedì 21 marzo. La sospensione dei servizi è finalizzata al primo grande rinnovamento degli spazi bibliotecari dal 1976, anno della loro apertura ai cittadini nell’attuale sede di via Rubiera 1.

Radicali gli interventi in programma al fine di garantire anche il massimo rispetto delle norme igieniche anti-Covid 19. La principale novità riguarderà l’area di accesso, molto più spaziosa e con una postazione pc fruibile dagli utenti per la consultazione dei cataloghi. Attenzione anche ai muri delle sale con nuove tinteggiature tendenti a colori chiari per favorire una maggiore visibilità. Una parte consistente del rinnovo interesserà la sostituzione degli arredamenti più obsoleti degli uffici bibliotecari e l’introduzione di nuove scaffalature per l’esposizione di dvd, novità tematiche e proposte di lettura.

Il rinnovo dei locali e l’introduzione dei nuovi arredi proseguono la strategia di potenziamento delle strutture e di accrescimento del patrimonio bibliotecario intrapresa dall’amministrazione comunale nel 2019.