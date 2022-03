L’8 marzo al Teatro de Andrè di Casalgrande è previsto lo spettacolo ‘La donna è musica’, un concerto durante il quale si raccontano le storie di figure femminili che hanno dedicato la loro vita alla musica o ad altre passioni, sfidando consuetudini e pregiudizi e sociali. Donne a cui sono state dedicate canzoni.

Un intreccio tra suoni, parole ed immagini che coinvolgono lo spettatore in un universo femminile di coraggio, avventure mirabolanti, ma anche solidarietà femminile, amore, amicizia e soprattutto passione. Per la vita e per la musica.

La serata è organizzata dal Comune di Casalgrande nell’ambito della rassegna ‘Impronte di donne’, un percorso di riflessione sulla donna e sulle donne.

Sul palco, SnapShot quintet con un repertorio che prevede una selezione dal songbook americano e dalla canzone d’autore italiana. Brani interpretati a più voci, sax, piano, canto, contrabbasso e batteria, abbinati alla narrazione di alcuni episodi della vita di queste donne straordinarie e una proiezione con immagini di repertorio.

Così conosciamo la storia di Pannonica Rothschild, che portava il nome di una falena e partì per New York con figli e gatti per diventare la ‘baronessa del jazz’, amica e mecenate di Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell. Quella dell’amicizia tra Ella Fitzgerald e Marilyn Monroe o la vita di Amelia Earhart che sparì sorvolando l’oceano. La formidabile Mina. E tante altre.

Brani rivisitati con sonorità contemporanee e uno stile ironico, leggero ed elegante sono l’impronta del gruppo SnapShot quintet formato da Giuliano Nora al sax, Giulio Ferrari piano, Rosanna Bellei voce, Davide Vossel batteria, Simone Allegretti contrabbasso.

Ingresso gratuito – Info e prenotazioni 0522849397 – 3397755415 – biblioteca@comune.casalgrande.re.it