Lo spettacolo Samusà, di e con Virginia Raffaele, in programma oggi marzo e domani 4 marzo al Teatro EuropAuditorium di Bologna è rimandato al 12 e 13 aprile 2022 per casi di positività al test per il Covid-19 all’interno della Compagnia.

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Per avere maggiori informazioni contattare la biglietteria del Teatro EuropAuditorium, aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f,Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).