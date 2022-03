Anche quest’anno la classifica dei World’s Best Hospitals 2022 pubblicata dalla rivista americana “Newsweek” premia la sanità locale. Nella graduatoria, che elenca i migliori ospedali in 27 Paesi, selezionandoli in base a molteplici fattori di comparabilità, come tenore/aspettativa di vita, dimensione della popolazione, numero di ospedali e disponibilità dei dati, il Santa Maria Nuova figura al 125° posto al mondo. L’Arcispedale è dunque annoverato tra gli ospedali considerati al top per la competenza dei suoi professionisti, la qualità dell’assistenza e per le dotazioni tecnologiche all’avanguardia. La classifica internazionale vede l’ospedale reggiano al 10° posto in Italia e al 2° nella Regione Emilia Romagna, dopo il Sant’Orsola Malpighi di Bologna.

“Newsweek” ha selezionato gli ospedali nei Paesi più avanzati al mondo: Stati Uniti, Germania, Giappone, Corea del Sud, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Brasile, Canada, India, Australia, Messico, Paesi Bassi, Austria, Thailandia, Svizzera, Svezia, Belgio, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Israele, Singapore, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Colombia. Oltre 80mila esperti tra medici, dirigenti ospedalieri, operatori sanitari in 27 Paesi sono stati invitati a partecipare al sondaggio. Ai partecipanti è stato chiesto di raccomandare ospedali nel proprio Paese così come in altri Paesi. Non erano consentite raccomandazioni per il proprio datore di lavoro/ospedale. Anche l’esperienza dei pazienti è stata valutata. Tra gli argomenti di indagine erano inclusi soddisfazione generale per l’ospedale, raccomandazione dell’ospedale e soddisfazione per l’assistenza medica. Sono stati altresì valutate la qualità delle prestazioni, del trattamento, le misure igieniche e la sicurezza dei pazienti.

“Si tratta di un grandissimo risultato e di una conferma della valutazione estremamente positiva ottenuta anche nell’edizione 2021 – afferma il Direttore del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova Giorgio Mazzi -. Un ringraziamento e congratulazioni a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno si mettono al servizio della collettività con professionalità e passione e a cui va gran parte del merito per questo prestigioso riconoscimento”.