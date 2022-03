Fiorano Modenese, insieme agli altri comuni del Distretto Ceramico, festeggia la forza delle donne, con una serie di iniziative in occasione dell’8 marzo.

Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito e hanno l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della parità di genere e sul ruolo della donna nella società contemporanea.

Sabato 5 marzo, alle ore 16, sarà inaugurata la mostra di pittura collettiva “Donne” presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, a cura dell’associazione ‘Arte e Cultura’. La mostra sarà visitabile al sabato ed alla domenica, fino al 13 marzo, dalle ore 16 alle 18.

Martedì 8 marzo, alle 21, il cinema teatro Astoria accoglie l’intenso spettacolo teatrale “Lenòr” di Enza Piccolo, Nunzia Antonino (protagonista) e Carlo Bruni (regista), che mette in scena la storia di Eleonora de Fonseca Pimentel. Portoghese d’origine, napoletana d’adozione, Eleonora fu poetessa, scrittrice e una delle prime donne giornaliste in Europa. Una figura decisiva per la storia del nostro Paese e in particolare del sud, con la sua voglia di libertà e giustizia, di amore e dignità, messa morte a morte durante la rivoluzione napoletana del 1799.

Mercoledì 9 marzo, alle 21, al cinema teatro Astoria, nell’ambito della rassegna ‘Film d’essai’ è in programma il film gratuito ‘La persona peggiore del mondo’, di Joachim Trier, premiato al Festival di Cannes e candidato a Premi Oscar.

Per partecipare alle iniziative è necessario il green pass rinforzato.