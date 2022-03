L’Amministrazione Comunale di Nonantola e le associazioni del territorio si mobilitano per portare solidarietà alla popolazione Ucraina colpita dalla guerra attraverso due punti di raccolta.

Presso la farmacia Comunale Sant’Anselmo in piazza Ilaria Alpi 12, grazie al supporto logistico di Orm, è possibile donare: garze, bende, guanti monouso, disinfettanti, antidolorifici, antipiretici, antinfiammatori, pannolini, assorbenti, saponi, shampoo, dentifrici, colluttori e altri farmaci e materiale sanitario. I prodotti possono essere portati negli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, la domenica dalle 9 alle 13.

Dal 3 marzo al punto di raccolta dell’Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara in via Valluzza 3 (ingresso posteriore), oltre al materiale sanitario e farmaci, si raccolgono: sacchi lenzuolo, coperte e termocoperte, materassini gonfiabili, guanti monouso, sacchi a pelo, latte in polvere e acqua potabile. La consegna può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 16 alle 20.

Numero telefonico

I cittadini ucraini domiciliati o residenti nel territorio dell’Unione del Sorbara che intendono ospitare loro connazionali, possono rivolgersi per eventuali necessità sanitarie o di assistenza al numero 059.959244