Schianto tra un mezzo pesante ed un’autovettura, stamane intorno alle 7:30 in via San Carlo a Castel Guelfo di Bologna. Dopo lo scontro il mezzo pesante si è rovesciato su di un fianco. I sanitari del 118, sul posto anche con l’elisoccorso, hanno soccorso i feriti, mentre i i vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario. Rilievi dei carabinieri.



