Sabato 5 marzo dalle 9.30 alle 11.30 si terrà il webinar di presentazione di Patente Smartphone, il progetto del Comune di Bologna di educazione al digitale per la formazione di cittadini attivi e consapevoli attraverso una serie di percorsi formativi rivolti a minori e adulti per sviluppare buone competenze digitali e contrastare le condotte scorrette o dannose in rete.

Il webinar è l’occasione per formare/informare il mondo degli adulti: insegnanti, genitori, nonni, zii, baby sitter e chiunque svolga attività educativa con bambini e adolescenti o abbia interesse all’argomento. Lo scopo è renderli consapevoli dell’uso corretto dello smartphone, in modo che possano trasmettere le stesse informazioni ai minori in maniera condivisa e coerente, a scuola, a casa e in tutti i contesti frequentati da bambini e adolescenti.

Stanno già sperimentando il percorso due Istituti Comprensivi cittadini, l’IC 4 e l’IC 7, per un totale di 14 classi e circa 350 minori coinvolti, oltre ai loro insegnanti.

La formazione è rivolta in particolare ai bambini della quarta e quinta classe della scuola primaria e gli adolescenti del primo anno della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di educare a un uso intelligente della rete e di fornire interventi tempestivi per evitare il consolidarsi di comportamenti inconsapevoli o di cattive pratiche di utilizzo. I minori sono formati direttamente dai loro insegnanti.

I percorsi di formazione si concluderanno con un’autovalutazione delle competenze affrontando un test, per ottenere la Patente Smartphone, che sarà consegnata in una giornata di festa a fine maggio.

Al webinar, che sarà aperto da Daniele Ara, assessore alla Scuola e adolescenti, parteciperà il team di professioniste che nei mesi scorsi ha incontrato i docenti dei due istituti, approfondendo il tema del digitale in ambito storico-sociologico, normativo e psicologico.

L’incontro è aperto alla cittadinanza previa iscrizione https://forms.gle/vYtfqjrkxU2PK9Cs9

Per maggiori informazioni:

Informagiovani Multitasking – Comune di Bologna

Piazza Maggiore 6

Tel. 051 2194359

patentesmartphone@comune.bologna.it

http://www.flashgiovani.it/patente-smartphone