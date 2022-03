Il prof. Antonino Neri è il nuovo Direttore Scientifico dell’IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere in Tecnologie Avanzate e Modelli assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia.

Nato a Reggio Calabria, il prof Neri ha svolto il proprio percorso di carriera all’Università di Milano, dove si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981. Ha conseguito una prima specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio nel 1984, una seconda in Genetica Medica nel 2001, e ha ottenuto un dottorato di ricerca in Ematologia sperimentale nel 1990.

È professore associato in Malattie del Sangue e degli Organi Ematopoietici dal 2007 e dal 2014 è responsabile dell’Unità Operativa Semplice “Laboratorio e Ricerca” della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’identificazione e la caratterizzazione di lesioni genetiche in neoplasie ematologiche.

“Sono entusiasta di iniziare a lavorare a Reggio Emilia – dichiara il prof Neri – Ho già avuto modo di conoscere ed apprezzare clinici, ricercatori e personale dei servizi della ricerca e credo che ci siano tutte le basi per crescere. Le sfide che ci attendono non sono semplici e dovremo lavorare insieme per vincerle”.

A dare il benvenuto, in rappresentanza della direzione aziendale e di tutti i professionisti, è il Direttore generale Cristina Marchesi che dichiara “Esprimo soddisfazione per la nomina di Antonino Neri in questo ruolo, sono certa che il suo elevato profilo professionale potrà contribuire significativamente alla crescita dell’IRCCS reggiano e dell’azienda sanitaria tutta”.

Il Direttore Scientifico ha il ruolo di promuovere e coordinare l’attività di ricerca dell’Istituto, gestendo le risorse assegnate in coerenza con la programmazione nazionale e regionale e in attuazione del Piano Pluriennale strategico aziendale. La nomina avviene da parte del Ministro della Salute, sentito il presidente della regione di competenza. L’incarico ha durata quinquennale.