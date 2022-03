Grazie ai volontari di Auser Soliera, i locali di via Stradello Morello 370 riaprono i battenti sabato 5 marzo, dopo un periodo di chiusura dovuto all’ondata di contagi legati alla variante Omicron. I giorni di apertura sono quelli di martedì e sabato nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 12. Per accedere al mercatino è necessario disporre del Green Pass rinforzato.

Il tempo massimo di permanenza all’interno è di 20 minuti. Le persone ammesse contemporaneamente all’interno, oltre al personale di servizio, non devono superare le 3 unità.

Lo spazio che l’amministrazione comunale riserva alle buone pratiche del riuso è dotato di un box prefabbricato ad uso ufficio, con un impianto fotovoltaico, e di due box prefabbricati da utilizzare come deposito dei materiali. Con i proventi derivanti dai contributi dei cittadini per il riutilizzo dei beni e oggetti dismessi, Auser sovvenziona ogni anno iniziative di carattere ambientale, sociale e culturale da finanziare, in tutto o in parte.