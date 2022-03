Distretto Scandiano, in occasione di un incontro del Nucleo di Cure Primarie rivolto ai Medici di Medicina Generale, giovedì 3 marzo dalle ore 16 alle ore 20 sarà attivato un turno di guardia medica straordinaria per le sedi di Scandiano – Viano, Castellarano – Baiso, Casalgrande e Rubiera. Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800-231122.



