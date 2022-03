Italcer, gruppo italiano leader nella ceramica di alta gamma e nell’arredo bagno di lusso, diventa membro della prestigiosa “World Alliance for Efficient Solutions”, l’ONG che promuove a livello mondiale l’energia verde, le tecnologie sostenibili ed aiuta governi, società e istituzioni a raggiungere i loro obiettivi ESG.

La World Alliance for Efficient Solutions è un’iniziativa creata dalla Solar Impulse Foundation in seguito al successo di Solar Impulse, il primo giro del mondo su un aereo alimentato ad energia solare. La Fondazione è presieduta da Bertrand Piccard, il visionario aviatore capofila del progetto del sorvolo del Globo senza carburante fossile.

Il network riunisce oltre 4.000 membri tra startup, corporation, investitori e associazioni in più di 40 Paesi ed ha come partner società internazionali selezionate tra coloro in grado di proporre servizi, processi e tecnologie per condurre verso un’economia sostenibile (Air France, Adeo, Air Liquide, Breitling, BNP Paribas, Covestro, Engie, LVMH, MovinOn, Michelin Corporate Foundation, Schlumberger, Schneider Electric Fondazione, Solvay, Soprema, Deutsche Telekom).

Il Gruppo Italcer metterà a disposizione la propria expertise in ambito ESG, forte dell’attenzione rivolta alle performance di sostenibilità, dove la società prevede di investire nel prossimo triennio 30 milioni di euro per soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più green.

Graziano Verdi, Amministratore Delegato del Gruppo Italcer spiega: “Siamo onorati di essere entrati a far parte di un network così autorevole. Nella World Alliance for Efficient Solutions ci confronteremo con realtà industriali e istituzionali con cui condividiamo l’obiettivo di offrire soluzioni concrete per un futuro sostenibile”.

Il rispetto per l’ambiente è sempre stato per il gruppo obiettivo di primaria importanza. Italcer è impegnata da sempre nel riciclo dei materiali (oltre il 50% delle materie prime che vengono utilizzate nascono da materiali riutilizzati) e in investimenti tecnologici, come dimostra ADVANCE Antibacterial & Bio-Air Purifying, la nuova tecnologia brevettata che rende il grès porcellanato primo fuoco, da pavimento e rivestimento, antinquinante, antibatterico e antivirale. I prodotti ADVANCE di ultimissima generazione contribuiscono a purificare l’aria che respiriamo e a rendere più pulito e salubre l’ambiente in cui viviamo.

Il Gruppo Italcer, primario Gruppo italiano nel comparto di riferimento che conta circa 850 dipendenti, ricavi consolidati per oltre 260 milioni di euro nel 2021, vanta centinaia di progetti realizzati e oltre 8.000 clienti nel mondo. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni: ne fanno parte La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Cedir, Bottega ed Equipe Cerámicas.