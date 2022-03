Ieri pomeriggio verso le ore 16:00, la Squadra Volante della Questura di Modena ha tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 28 e 30 anni, entrambi stranieri, per il reato di furto aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti a seguito di richiesta da parte del responsabile delle vendite di una nota catena di negozi di elettronica, ubicata in un centro commerciale sito a nord della città, che aveva sorpreso due uomini nel tentativo di asportare della merce.

I poliziotti giunti sul posto accertavano che i malfattori, utilizzando una calamita e una chiave metallica dentata, rinvenuta a seguito di perquisizione personale, avevano tentato di asportare un telefono cellulare marca Apple I-Phone 12, dopo aver danneggiato la custodia di protezione e tolto l’antitaccheggio. Gli stessi però, scoperti dall’addetto alle vendite, abbandonavano il telefono e tentavano la fuga che terminava con l’intervento delle guardie giurate in servizio di vigilanza.