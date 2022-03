Semaforo verde a Recovato per i lavori di riqualificazione dell’impianto fognario. Si tratta di un importante intervento, effettuato direttamente da Hera, che svilupperà anche nelle prossime settimane ed interesserà, in particolare, le zone di via Spalato e via per Recovato. Un intervento che potrebbe portare ad un piccolo impatto in termini di disagi alla circolazione nella quotidianità della frazione, ma finalizzato ad una riqualificazione strutturale che porterà di riflesso importanti benefici.



