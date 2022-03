Nel pomeriggio di sabato, la Volante del Commissariato di Carpi ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Modena, Ufficio Esecuzioni Penali, per la condanna alla reclusione di 1 anno, 3 mesi e 20 giorni a carico di uno straniero di 41 anni per i reati di detenzione a fini di spaccio e ricettazione.

Durante il controllo il soggetto è stato trovato in possesso di 6,30 grammi di cocaina, di 0,1 g di sostanza stupefacente di tipo crack e di una somma di denaro di circa 400,00, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, debitamente sequestrati. L’uomo, già noto all’ufficio, è stato sottoposto alla misura dell’AG ed arrestato in flagranza per il nuovo reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.