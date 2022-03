A Marano sul Panaro torna, venerdì 4 marzo, la rassegna Azione natura che quest’anno avrà come titolo “Libertà oltre l’orizzonte: tornare a sognare” giunta alla 33ª edizione.

Tutti i venerdì di marzo al centro culturale di Marano si terranno serate dedicate agli appassionati di montagne, viaggi e avventure in natura, con racconti e immagini di personaggi che hanno legato la loro attività alla natura, come gli alpinisti Mario Vielmo e Matteo Della Bordella, il concertista classico e navigatore Roberto Soldatini, e Linda Cottino, giornalista specializzata di montagna.

Per il sindaco di Marano Giovanni Galli «la 33ª edizione di Azione natura per la nostra comunità non segna solo il traguardo di una bella e importante tradizione, ma è l’edizione che rilancia il festival dopo le ultime sospensioni forzate per l’emergenza sanitaria. Ora è il momento di rimettere sul palcoscenico la passione per la natura e di lasciarsi meravigliare dai racconti delle e dei protagonisti dell’edizione 2022 della rassegna».

Il primo appuntamento sarà venerdì 4 marzo con la serata Himalaya a cura di Mario Vielmo che presenta “I miei ottomila – racconti e immagini dai giganti della Terra: Makalu, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Broad peak e GI”.

Venerdì 11 marzo Roberto Soldatini presenta “La musica del mare – la vita in barca di un musicista classico”, con racconti e immagini, mentre venerdì 18 marzo l’alpinista Matteo della Bordella presenta “La via meno battuta”, con immagini delle salite su alcune delle pareti più difficili della Terra. Venerdì 25 marzo, la giornalista Linda Cottino presenta “Una parete tutta per sé – un’esplorazione dell’alpinismo al femminile”, che conclude la rassegna. Tutte le iniziative si svolgeranno al centro culturale di Marano sul Panaro alle ore 21,00 ad ingresso libero, anche se è consigliata la prenotazione.