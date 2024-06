Cos’è e come si attiva Spid? Come si accede al Fascicolo sanitario elettronico? E per fare un pagamento online o stampare da Internet un certificato?

Le nuove tecnologie possono semplificare davvero molto la vita, ma per tanti padroneggiarle al meglio non è semplice. Affinché siano davvero un’opportunità per tutti, presso il Comune di Guastalla è stato aperto il punto di facilitazione digitale con un facilitatore che supporterà i cittadini offrendo loro assistenza e formazione gratuita per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.

A Guastalla il Punto di Facilitazione Digitale apre ogni martedì e mercoledì presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini (piazza Garibaldi 1).

Questo l’orario di apertura al pubblico: martedì: 9:00-12:30 – Mercoledì: 9:00-12:30 e 14:00-17:00

I facilitatori hanno il compito di accompagnare i cittadini in numerosi servizi quali l’utilizzo di Internet, delle tecnologie, dei dispositivi e dei servizi pubblici digitali, da quelli più generici (ad esempio, come gestire le proprie email o PEC, come fare le segnalazioni/reclami online, come prenotare online gli appuntamenti) a quelli relativi a specifiche piattaforme (ad esempio come attivare Spid – Sistema pubblico di identità digitale, il Fascicolo sanitario elettronico, come effettuare un pagamento online, come stampare i certificati anagrafici o prenotare la carta d’identità elettronica).

Con lo slogan “C’è un Punto dove il digitale è facile” l’Unione Bassa Reggiana, ente capofila del progetto in aggregazione con i Comuni di Novellara, Guastalla, Boretto e Reggiolo e con il supporto di Open Lab srl, dà così avvio al progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna”, a seguito dell’accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr “Rete dei servizi di facilitazione digitale” finanziata dall’Unione europea.

L’obiettivo è diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il diritto di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti, incentivare l’uso dei servizi online pubblici e privati, attraverso assistenza individuale, corsi di formazione in piccoli gruppi e progetti speciali.

Per prenotazioni e informazioni: cell. 375 9010406 – email: digitalefacilebassareggiana@labaperti.it – piattaforma Affluences: https://www.clinicaonline.co.il/preregisteruser.aspx

DOMANI ALL’EMPORIO SOLIDALE DI GUASTALLA PER LA RASSEGNA “POMERIGGI IN COMPAGNIA” Partecipazione gratuita e aperta a tutti.

Continuano le iniziative organizzate dall’Emporio Solidale di Guastalla. “Pomeriggi in compagnia” è una di queste. Ogni martedì pomeriggio ci si ritrova in compagnia per fare quattro chiacchiere, prendere un caffè, fare nuove amicizie, condividere i propri hobby, imparare l’arte dell’uncinetto, della maglia e del bricolage.

Chiunque può partecipare gratuitamente.

L’EMPORIO SOLIDALE GUASTALLESE

Inaugurato il 3 settembre 2016, l’Emporio Solidale ha raggiunto ottimi risultati grazie all’impegno dei volontari che hanno reso possibile l’apertura e la crescita del supermercato a punti, nato all’interno dell’ex centro diurno di via Don Minzoni.

Nel 2023 l’associazione si è rinnovata, cambiando forma giuridica, e a febbraio 2024 ha iniziato ad organizzare incontri aperti alla cittadinanza. Nell’ultimo anno si è registrato un incremento di nuclei famigliari che accedono all’Emporio. Al 31 dicembre 2023 erano 43.

Una spesa solidale. Da marzo 2017 l’Emporio applica il sistema della tessera a punti, rilasciata dallo Sportello Sociale del Comune e dai centri di ascolto Caritas e Anteas a persone con un reddito inferiore ai € 7.500,00 che vivono a Guastalla. Con questa tessera, le persone possono fare la spesa dagli scaffali, scegliendo direttamente i prodotti di cui necessitano. L’emporio apre tre volte alla settimana.

Una risorsa per tutti. Il dato più importante riguarda le persone che hanno accesso all’Emporio Solidale, colpite dalla crisi economica, dalla perdita di lavoro, da un momento di difficoltà economica e famigliare.

Per info: tel. 0522/824135 – cell. 371/4191610 – Link https://www.emporiosolidaleguastalla.it/