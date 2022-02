L’Amministrazione comunale di Formigine, in collaborazione con la rete solidale del territorio, si sta muovendo per fare azioni il più possibile organizzate e coerenti con i reali bisogni della popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Anzitutto, è già attiva una raccolta farmaci presso la Farmacia comunale. Chi volesse contribuire, può recarsi in Farmacia, in via Pagani 5 (tel. 059 5750066).

Questa mattina, il Sindaco Maria Costi ha incontrato i Parroci e le Caritas; seguiranno incontri con le associazioni di volontariato.

Come indicato dalla Prefettura di Modena, si apre un filo diretto con i cittadini ucraini presenti sul territorio, al fine di conoscere le esigenze di aiuto, con particolare riferimento ad eventuali arrivi in Italia.

A questo proposito, sono attivi i numeri di telefono comunali 059 416333 e 059 416363 per segnalare disponibilità di appartamenti o sistemazioni in famiglia.