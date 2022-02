Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 il Centro Fondo Lama Mocogno alle Piane di Mocogno ha ospitato il 23° Trofeo Olimpic Lama e il 13° trofeo Fatro per i bimbi, valevoli come Campionati Regionali di Sci di Fondo per l’Emilia-Romagna.

Grandissimi risultati per l’Olimpic Lama asd, società di casa organizzatrice della manifestazione, che ha chiuso la due giorni di gare con una pioggia di medaglie e la vittoria generale in classifica aggiudicandosi quindi il titolo regionale per il decimo anno consecutivo.

Grande soddisfazione per i tecnici responsabili Marco Sala e Sandro Sala e per il loro staff: Martina lozzelli, Daniel Cavalletti, Andrea Barbieri e Daniele Tazzioli.

Grazie alla nevicata di venerdì ma soprattutto grazie all’incessante lavoro di Wainer Cavalletti nella preparazione del Centro Fondo (aperto tutto l’inverno anche in assenza di neve naturale) l’evento si è svolto in una location magica con piste perfettamente preparate.

Nel pomeriggio di sabato si sono svolte le prove delle categorie Ragazzi e Allievi in gimkana sprint, mentre i Senior hanno corso con mass start di 7,5 km per le femmine e 10 km per i maschi. Domenica mattina hanno avuto luogo le gare individuali in tecnica classica a cronometro per U8, U10 e U12 (da 1 a 2,5 km) e U14 (4 km per le femmine e 5 per i maschi), U16 (5 km femmine e 7,5 maschi) e Senior dagli U18 ai master (10 km per femmine 15 maschi).

Sabato l’Olimpic Lama ha conquistato 5 ori regionali grazie a Sofia Marcolini (U16), Valentina Barbieri (U20), Anna Tazzioli (U23), Alessandro Tazzioli (U14) e Diego Panari (U18) e 3 argenti grazie a Francesco Marcolini (U18), Antonio Tazzioli (U20) e Marianna Barbieri (U14).

Domenica pioggia di medaglie d’oro: Enrico Quadri e Martina Nizzi (U10), Alessandro Monteanu e Nicole Falanelli (U12), Alessandro Tazzioli (U14), Sofia Marcolini (U16), Diego Panari (U18), Valentina Barbieri (U20), Anna Tazzioli (U23) e Silvia Cintelli (master). Poi gli argenti: Luca Albergucci (U10), Samuele Florini (U12), Francesco Marcolini (U18) e Antonio Tazzioli (U20). Quindi i bronzi: David Maffei (U8), Marianna Barbieri (U14) e Ilaria Tazzioli (U18).

L’Olimpic Lama ha trionfato anche nel Trofeo Fatro nelle categorie under 8, under 10 e under 12. Un proseguirsi di grandi successi, che erano iniziati a gennaio 2022 quando in occasione dello Skiri Trophy in Val di Fiemme l’Olimpic Lama si era attestata prima società del Comitato Appennino Emiliano, chiudendo 14esima su 70 team provenienti anche dall’estero.

Il Centro Fondo Lama Mocogno il prossimo week-end accoglierà altri due appuntamenti importanti: i Campionati Italiani Sci di Fondo U16 e la Coppa Italia Gamma, in programma in contemporanea da venerdì 4 a domenica 6 marzo 2022. Per tutti gli aggiornamenti www.centrofondolamamocogno.it.