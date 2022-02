Mercoledì 2 marzo sarà effettuato un intervento di manutenzione alla stazione metereologica installata all’altezza di ponte Sant’Ambrogio a cura di Arpa Emilia-Romagna. Per consentire l’intervento, dalle 9 alle 17, in quel tratto di via Emilia est verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

Il provvedimento è stato comunicato all’Amministrazione comunale da Anas, responsabile del tratto stradale, che ha inoltre previsto nell’area un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso.



