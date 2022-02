Si chiama Impronte digitali special il nuovo progetto di formazione del Comune di Bologna rivolto ai giovani under 35, che prevede un ciclo di tre incontri con esperti di cinema, giornalismo e recitazione.

Gli ospiti d’onore non mancano. Si va da Stefano Accorsi, che con il suo “Azùl” ha da poco chiuso tre serate sold-out al teatro Duse, a Guido Michelotti, che ha lavorato sulla fotografia di film come Gomorra e ZeroZeroZero, passando per Emilio Casalini, fresco del successo della docuserie #GENERAZIONEBELLEZZA in cui si raccontano storie di resilienza e valorizzazione del territorio.

“Con queste masterclass vogliamo ribadire il concetto che per noi i giovani sono una risorsa da formare, non un problema da risolvere” ha precisato Mattia Santori, consigliere delegato per le politiche giovanili. “L’Ufficio Giovani di Palazzo d’Accursio è da sempre una fucina di nuovi talenti nel campo della comunicazione video e digitale e non possiamo che essere orgogliosi che professionisti del calibro di Michelotti, Casalini, Accorsi e Bonifacci e abbiano accettato il nostro invito”.

Il primo appuntamento sarà il 5 marzo, alle ore 15.00 presso l’Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, dove Guido Michelotti racconterà cosa significa la direzione della fotografia nel cinema. Il secondo appuntamento verrà dedicato al documentario e alla promozione del territorio, insieme a Emilio Casalini e Davide Rinaldi, conduttore e regista di #GENERAZIONEBELLEZZA, (2 aprile, ore 15.00, Auditorium Enzo Biagi). Chiuderanno la rassegna lo sceneggiatore Fabio Bonifacci e l’attore Stefano Accorsi, che stanno curando la campagna “Via Emilia” per valorizzare e raccontare le bellezze della nostra regione (7 maggio, ore 15.00, DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, Via del Porto 11/2).

L’iniziativa si inserisce nel programma di Impronte Digitali. Percorsi tra territorio, arti e professioni per costruire nuovi sguardi da protagonisti, il progetto sulla comunicazione digitale del Comune di Bologna – finanziato attraverso il bando Fermenti in Comune di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – rivolto a 32 giovani tra i 16 e i 19 anni coinvolti in un percorso di azioni di crescita delle competenze digitali, fatto di laboratori di video editing, comunicazione social e web journalism, radio e podcast, soundwalking ed esperienze teatrali.

La partecipazione alle masterclass è gratuita previa compilazione del form https://forms.gle/EthhqWHTrhjXa2yL7. L’iscrizione è soggetta al numero dei posti disponibili in sala e verrà valutata secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Per info:

informagiovani@comune.bologna.it – 051 219 4646