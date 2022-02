L’Acetaia Comunale di Maranello apre le porte al pubblico. Domenica 6 marzo l’acetaia gestita dal Comitato Maranello Tipico, con sede a San Venanzio in via Abetone Superiore 169/4, è aperta dalle ore 9 alle 13: sarà possibile visitarla, con capienza massima a visita di sei persone e ingresso con Green Pass. Ad accogliere le persone che vorranno scoprire i segreti e le tecniche della produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale i volontari del Comitato, cui è necessario rivolgersi per prenotare la visita, inviando la richiesta all’indirizzo e-mail info@maranellotipico.it o telefonando al numero 340 0712125.



