A centinaia in piazza, per dire ‘no alla guarra’. Partecipata e sentita, la manifestazione-presidio promossa, tra gli altri, da CGIL, CISL e UIL, Arci, ANPI e Legambiente, UDI e Auser, che ha visto darsi appuntamento in piazza Garibaldi tutti i Sindaci dei Comuni del distretto ceramico, il mondo dell’associazionismo e del volontariato e molta, moltissima gente, tra cui era facile notare tanti cittadini di origine ucraina avvolti nella loro bandiera.

Un no fermo e deciso, quello alla guerra che si è alzato dal selciato di piazza Garibaldi, proprio negli stessi istanti in cui, presso il Duomo di San Giorgio, si celebrava un momento di preghiera per la pace. ‘Pace subito’, insomma: Sassuolo e il distretto ceramico, da questo punto di vista, hanno una voce sola.