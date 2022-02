Il problema sino a qui è stato l’attacco, uno dei meno prolifici di tutta la Serie A2, ma in una giornata come questa, Scandiano triplica la media dei gol segnati in 11 partite, passando da 3 a 9. Una vittoria costruita nel primo tempo col parziale di 6-1, mai raggiunto in questa stagione. Frutto di un attacco preciso e cinico come solo talvolta è stato visto in pista. Ehimi tre reti nel primo tempo, due di Busani ed uno di Rocha, e di questi due gol su tiro di rigore, mai segnati in questa stagione su cinque tirati.

Nel secondo tempo Scandiano vola sull’8-1 con le reti in velocità di Uva e Rocha, altrettanto gap mai raggiunto fino a qui. I rossoblu con un largo vantaggio, diminuiscono l’intensità e commettono anche alcuni errori che fanno parzialmente rientrare la squadra avversaria: Panizza, Pelva e Tottene riducono il gap su tiri personali, arrivando all’8-4. Uva su tiro diretto firma il 9-4 e poco dopo l’ultima rete di Pelva, dopo il quarto cartellino blu del team locale e le parate di Dimone sui tiri diretti. Tre punti che fanno respirare i rossoblu e allontanano i fantasmi della parte bassa della classifica, ora a solo tre punti proprio dai vicentini ed a sei dalla quarta posizione. Tra 72 ore di nuovo in pista per un nuovo recupero: al PalaRegnani martedì alle ore 20:45 arriva l’Azzurra Novara, terza forza del Girone A di A2.

SCANDIANO-ROLLER BASSANO = 9-5 (6-1, 3-4)

Scandiano: Dimone, Rocha, Ehimi, Barbieri, Uva – Cortes, Busani, Stefani, Fontanesi, Vecchi (C) – All. Cupisti

Roller Bassano: Zordan S, Pelva (C), Fraccaro, Marangoni, Zambon – Tottene, Panizza, Dalla valle M, Zen, Baroni – All. Vidale

Marcatori: 1t: 1’09” Ehimi (S), 5’13” Ehimi (S), 7’24” Rocha (S), 10’20” Busani (rig) (S), 12’47” Busani (S), 17’53” Pelva (R), 19’35” Ehimi (rig) (S) – 2t: 9’46” Uva (S), 11’13” Rocha (S), 16’09” Panizza (R), 18’57” Pelva (R), 20’53” Tottene (R), 22’18” Uva (tir.dir) (S), 24’05” Pelva (R)

Espulsioni: 1t: 19’35” Stefani (2′) (S), 21’15” Rocha (2′) (S) – 2t: 21’49” Rocha (2′) (S), 24’01” Ehimi (2′) (S)

Classifica: Montecchio 35, Trissino 34, Novara 25, Breganze 22*, Thiene 22*, Roller Bassano 19, Scandiano 16**, Modena 13**, Correggio 10*, Montebello 8*, Bassano 7*

Questo il calendario delle prossime gare

Martedì 1 marzo – Scandiano-Novara

Sabato 5 marzo – Thiene-Scandiano

Mercoledì 9 marzo – Bassano-Scandiano

Sabato 12 marzo – Scandiano-Montebello

Mercoledì 16 marzo – Scandiano-Modena

Sabato 19 marzo – Correggio-Scandiano

Sabato 2 aprile – Roller Bassano-Scandiano

Sabato 9 aprile – Scandiano-Montecchio Precalcino

Nella foto di Alberto Bertolani, Peter Ehimi autore di una tripletta