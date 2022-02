Prima sconfitta per la Sea Sub Modena che, nella terza giornata di campionato di serie B di pallanuoto, ha ospitato alle Piscine “Dogali” il Plebiscito Padova. Il punteggio recita 11 – 6 per gli ospiti, che si candidano come una delle squadre favorite alla promozione in serie A2.

Parte forte Modena che chiude il primo quarto in vantaggio 2 – 1 con le reti di Calabrese e capitan Montante (in foto). La seconda frazione inizia bene per i padroni di casa che trovano subito la rete su rigore, ancora con Calabrese, ma che poi subiscono la reazione di Padova che con un incontenibile Savio, che piazza 4 gol. Modena si disunisce e al cambio campo la situazione non cambia. Padova, guidata ancora da Savio (saranno 6 le reti per lui), mette un parziale di 5 – 0, sancendo di fatto la vittoria finale. Nell’ ultima frazione di gioco Modena prova ricucire il divario con le reti di Pinotti, Trocciola e Lorenzoni.

Prossimo impegno sabato 5 Marzo, nell’ ostico campo di Torino contro Aquatica.

Sea Sub Modena: Pederielli, Martini, Pinotti 1, Andrè, Montante 1 (CAP), Trocciola 1, Araldi, Calabrese 2, Sorbini, Testini , Righetti, Lorenzoni 1, Rossi. All: Calabrese

Superiorità numeriche: 4/12

Rigori: 1/1

Arbitro: Visconti

Parziali: 2-1, 1-4, 0-5, 3-1

(a cura di Pederielli Matteo)