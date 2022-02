Nei giorni scorsi, presso la Questura di Bologna, alcuni esponenti della Protezione Civile e del Soccorso Alpino hanno ricevuto in donazione numerosi materiali e arnesi recuperati nell’ambito dell’attività di indagine della Squadra Mobile in merito ai furti in appartamento. I numerosi attrezzi, quasi tutti nuovi e sigillati, erano nella disponibilità di quattro soggetti arrestati per aver commesso alcuni furti in abitazione tra novembre e dicembre nella città e nella provincia di Bologna e per aver poi ricettato i proventi dell’attività delittuosa.

In uno degli episodi gli stessi avevano tentato un colpo in un’abitazione in provincia di Bologna ma, scoperti dal proprietario dell’abitazione, erano scappati abbandonando sul posto alcuni attrezzi e arnesi.

Nell’ambito dell’attività investigativa il personale della Squadra Mobile effettuava degli appostamenti nei pressi dei maggiori centri commerciali specializzati, dove notava alcuni soggetti che acquistavano arnesi dello stesso tipo. I poliziotti li seguivano fino a individuare il luogo dove i soggetti nascondevano tali utensili, che venivano poi sequestrati.

Tale attività, unitamente agli altri elementi raccolti, consentiva di arrestare i 4 soggetti ed il materiale rivenuto potrà essere ora utilizzato dalla Protezione Civile e dal Soccorso Alpino nell’ambito delle loro attività istituzionali.