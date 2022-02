Si è conclusa con una denuncia a piede libero l’intervento del reparto Sicurezza della Polizia Locale, aiutati dall’agente a quattro zampe Grey, nel pomeriggio di mercoledì scorso, al parco del Dopo Lavoro Ferroviario (DLF), quartiere Navile.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo mirato allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, hanno notato nel parcheggio del parco un’auto con a bordo due uomini, visibilmente innervositi. Il cane Grey, ha inoltre insistentemente puntato il veicolo; gli operatori hanno dunque proceduto a identificare sia l’uomo seduto al posto di guida, proprietario dell’auto, sia l’uomo al lato passeggero. L’evidente difficoltà a spiegare il motivo della loro presenza e se i due si conoscessero, ha spinto gli agenti a perquisire i soggetti e l’auto. Addosso all’uomo seduto lato passeggero sono stati rinvenuti un involucro contenente eroina e quattro confezioni di cocaina. Il proprietario dell’auto invece, ha consegnato agli agenti un involucro contenente eroina preso all’interno del vano portaoggetti. Dopo gli accertamenti, è parsa chiara la dinamica: il passeggero aveva ceduto la sostanza stupefacente al proprietario dell’auto. È scattata dunque la denuncia a piede libero per il reato di spaccio nei confronti del passeggero, mentre il proprietario del veicolo è stato segnalato come consumatore, oltre a subire il ritiro della patente. Complessivamente, al termine dell’intervento, sono stati sequestrati 1,27 grammi di cocaina e 6,50 grammi di eroina.