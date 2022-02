L’attesa è finita. Dopo una lunga sospensione, dopo le limitazioni e i distanziamenti, ripartiranno da marzo 2022 i corsi in presenza al Multiplo di Cavriago organizzati da Itinere – Servizi Culturali.

Dal 2017 al 2020 Itinere ha programmato e gestito presso il Centro Culturale di Cavriago quasi 130 corsi coinvolgendo quasi 1.000 partecipanti; questa importante esperienza riprende a partire dalla primavera 2022 dopo che Itinere, la ditta di servizi di S. Ilario, si è aggiudicata l’affidamento per l’organizzazione dei corsi al Multiplo anche per i prossimi anni.

Facendo quindi seguito alle numerose richieste dei cittadini ripartiranno i corsi di lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese) ai quali si affiancheranno i già consolidati corsi di gestione finanziaria, i laboratori di cake design e degustazione vino, oltre a proposte inedite come la cucina vegetale, la cosmesi naturale, il mosaico o il kokedama, un’antica tecnica di coltivazione delle piante sospese, senza vaso.

Non mancheranno i corsi per bambini che andranno a integrare la già ricca proposta del Multiplo per la fascia d’età 0-13 anni; Itinere al Multiplo gestirà per i più piccoli i corsi di inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Il Multiplo Centro Cultura di Cavriago è da sempre una fabbrica di interessi e stimoli, è un supporto incessante al “long life learning”, alla continua voglia di imparare, alla costante necessità di tenere aggiornate le conoscenze per avere sempre più chiavi di lettura e di accesso alla complessa realtà contemporanea. Grazie alla ricca proposta di corsi il Multiplo risponde alla crescente esigenza di acquisire nuove competenze, necessarie per il mondo del lavoro, per una crescita personale, per svago creativo. Oltre ad avere il grandissimo vantaggio di permettere di conoscere e relazionarsi con persone nuove accomunate da interessi comuni. I corsi e laboratori organizzati da Itinere al Multiplo hanno proprio questo scopo: ampliare conoscenze, seminare curiosità, fare nascere nuovi interessi. La voglia di imparare è sempre tanta, a qualsiasi età, l’offerta al Multiplo è ampia e variegata.

Per informazioni e iscrizioni: 0522/672266, 340/6448315, info@itinere-sc.it

I corsi si svolgeranno presso Multiplo – Centro Cultura Cavriago, via Repubblica 23.