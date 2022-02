La regione Emilia-Romagna diventa capitale mondiale della ciliegia, dal 2 al 6 maggio, con l’International Cherry Symposium (ICS), a cui partecipa anche Unimore con il Dipartimento di Scienze della Vita (DSV). Sono diversi gli appuntamenti in programma nel corso della settimana: dalla Scuola di alta formazione nel Centro residenziale di Bertinoro (2 e 3 maggio), al Simposio mondiale sui temi chiave del ciliegio, nella giornata di apertura della Fiera Macfrut di Rimini (4 maggio), passando per visite guidate nelle principali aziende del settore e tour tra i principali produttori di ciliegio.

Unimore è coinvolta nell’evento con una serie di docenti del DSV: la Prof.ssa Cristina Bignami, la Prof.ssa Lara Maistrello e il Prof. Emilio Stefani in qualità di membri nel comitato scientifico e il Dott. Stefano Lugli come coordinatore del comitato organizzatore.

Nella cornice di Bertinoro (Centro Residenziale Universitario) si svolgerà la Scuola di Alta Formazione sul tema “Gestione sostenibile dei frutteti in un ambiente che cambia”.

Il programma prevede 10 seminari sui principali temi legati alla gestione sostenibile dei frutteti, tra i cui relatori figura anche la Prof.ssa Maistrello di Unimore, insieme ad attività interattive fra dottorandi, professionisti e docenti. La scuola sarà in lingua inglese e a numero chiuso, con 30 posti riservati a studenti di dottorato e giovani ricercatori e 30 per professionisti provenienti da ogni parte del mondo.

I principali esperti mondiali di ciliegio si riuniranno poi in un convegno, sempre nell’ambito dell’International Cherry Symposium 2022, nella prima giornata della Fiera riminese Macfrut. Il convegno ospiterà esperti provenienti da USA, Cile, Germania, Francia e Italia per affrontare temi fondamentali per la cerasicoltura.

Il Simposio è organizzato da Unimore, Università di Bologna e Politecnica delle Marche, in collaborazione con Macfrut e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari laureati, Accademia Nazionale di Agricoltura, Camera di Commercio della Romagna, Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana.

Maggiori informazioni sul sito www.cherrysimposium.com